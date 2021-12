Verissimo, Silvia Toffanin attacca Alex Belli e Delia Duran: "Gli artisti veri sono altri, voi siete furbetti"

Delia Duran, in una intervista a “Verissimo“, ha dichiarato di aver perdonato il suo attuale compagno, Alex Belli, dopo delle avventure avute all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, insieme a Soleil Sorgè.

Sin da subito però la conduttrice ha avuto dei dubbi sulla sincerità di Alex e Delia e non si tira indietro con le provocazioni durante la loro lunga intervista rilasciata nei salotti del talk show. Il tutto inizia quando la modella venezuelana giustifica il bacio dell’ex protagonista di “CentoVetrine” come una “chimica artistica” e non un qualcosa di serio.

“Due artisti possono amare in maniera diversa? Due artisti? Scusa con tutto rispetto ma i grandi artisti sono altri“ afferma con decisione la Toffanin che poi aggiunge: “Scusa, mi sono permessa, ma artisti proprio no. Io sono sconvolta, ma cosa amicizia? Tu Alex eri coinvolto, ci sono state cose sotto le lenzuola l’hanno visto tutti. Ma la tua era una sorta di ‘pausa dalla moglie’, oppure eravate un po’ d’accordo? Qua è la gara a chi recita meglio perché siete dei furbetti“.

Silvia Toffanin però continua con gli attacchi e, dopo aver risaputo nuovamente del perdono ricevuto di Alex Belli da parte di Delia Duran: “Quindi Delia ci ha ripensato? No, non ci credo. Tu l’hai perdonato? No vabbè sei un genio Alex, non so cosa fai alle donne”.

In passato nella casa Alex Belli ha parlato di una possibilità nei riguardi della coppia aperta, affermando con assoluta certezza di provare lo stesso sentimento sia per Delia che Soleil Sorgè. In questa intervista però l’ex concorrente del “GF Vip” smentisce questa possibilità, affermando che l’influencer è l’unica persona che lo riesce a equilibrare. Sottolinea poi che a lui non piace fare le cose per piacere, ma di vivere un rapporto solamente con una mentalità aperta.