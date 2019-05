Verissimo, Silvia Toffanin accusa Pamela Prati: "Mi hai presa in giro". Lei lascia lo studio

Fino a questo momento non è stata ancora dimostrata l’esistenza di Marco Caltagirone, il presunto marito di Pamela Prati. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, si tratterebbe di un personaggio mai esistito creato dalla Aicos Management, un’agenzia che ha come scopo quello di produrre nuovi talenti da lanciare in tv.

Marco Caltagirone, ospite telefonico a “Live – Non è la D’Urso“, rivela di non poter apparire in tv perché ha firmato un contratto di esclusiva con “Verissimo“. Sul profilo ufficiale della trasmissione però gli autori sottolineano che l’esclusiva per il matrimonio con loro non è restrittiva al punto da impedirgli di rilasciare varie interviste in altri salotti televisivi.

Le parole di Pamela Prati

Nella giornata di giovedì, 9 maggio, viene registrata una nuova puntata di “Verissimo“. Silvia Toffanin, per cercare di chiarire alcuni punti con l’ex soubrette della compagnia del “Bagaglino“, ha deciso di invitarla nei propri studi. Riccardo Signoretti, come riporta sul suo profilo Facebook, rivela che l’ospite avrebbe improvvisamente abbandonato gli studi di Mediaset durante la chiacchierata con la conduttrice.

Riccardo Signoretti, sul proprio profilo Facebook, riporta: “Si sta registrando in questi minuti la puntata di Verissimo con ospite Pamela Prati insieme con la manager-agente Eliana Michelazzo. Andrà in onda sabato ma posso anticipare i contenuti dello scontro tra Pamela Prati e la padrona di casa. La conduttrice Silvia Toffanin sbrocca: ‘Mi sento presa in giro. Io come Barbara d’Urso. Vorrei crederti con tutta me stessa ma è impossibile, non posso nemmeno credere all’esistenza di Mark Caltagirone”.

Successivamente aggiunge: “La Toffanin chiede a Pamela Prati di farle vedere una foto di Caltagirone sul telefonino, ma l’attrice si rifiuta.- Pamela Prati: ‘L’unico sbaglio che ho fatto è venire in Tv a parlarne. Se ne sta facendo un caso di Stato. Basta col dire che Marco non esiste! Esiste eccome. Ma non sono io che devo obbligarlo ad apparire in Tv’“.

Per dimostrare la sua esistenza quindi la moglie di Pier Silvio Berlusconi decide di chiamarlo al suo numero di telefono, ma l’imprenditore non risponde. Così Pamela Prati prende l’iniziativa, sostenendo di uscire dagli studi per fare una telefonata al marito. Tuttavia, la showgirl abbandona definitivamente la trasmissione, lasciando a metà la sua intervista.

Ma le cose si fanno più inquietanti quando Riccardo Signoretti, con un nuovo post su Facebook, aggiunge: “Pamela Prati Shock: ‘Mi hanno minacciato con l’acido. La rivelazione a Verissimo in onda sabato. Altri dettagli in mattinata In un post da non perdere”.