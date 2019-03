Verissimo, Serena Grandi parla del tumore al seno: "Ho molta paura"

Nella giornata del 9 marzo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Uno degli ospiti in studio è l’attrice e personaggio televisivo Serena Grandi, conosciuta soprattutto negli anni ottanta e novanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole della commedia sexy all’italiana.

In questa intervista, Serena Grandi ritorna a parlare della terribile esperienza del tumore al seno che l’ha colpita nel mese di novembre. L’attrice parlò per la prima volta di questa problema in una intervista al settimanale “Chi“, in cui ammise di essersi accorta che qualcosa non andava grazie ai suoi cagnolini.

Le parole di Serena Grandi

L’attrice parla per la prima volta del suo tumore in televisione: “A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione. Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto il successo al cinema per questo seno prorompente e oggi mi ha tradito”.

Serena Grandi sembra essere convinta che la malattia si trovasse all’interno del corpo già ai tempi della partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice rivela infatti che non ha vissuto una esperienza facile all’interno del reality show, poiché si sentiva molto più stanca e invecchiata del solito. Lega tutti questi sintomi sentiti nella trasmissione di Canale 5 al carcinoma tolto nel mese di dicembre.

Infine, rivela i suoi desideri per i prossimi anni: “Oggi voglio riprendere la mia vita, tornare a lavorare. Ho momenti di grande sconforto, piango molto, ma poi, immediatamente reagisco con la voglia di fare una passeggiata o di leggere un libro. Mi fa un po’ paura il futuro. Vorrei cambiare vita, aria, magari trovare un altro amore”.