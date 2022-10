Ascolta questo articolo

Sara Manfuso ha deciso di abbandonare, di sua spontanea volontà, la Casa della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il tutto è avvenuto pochi giorni dopo il caso Marco Bellavia, ove la giornalista inizia a mostrare i primi malumori e manifestando il proprio desiderio di abbandonare gli studi di Cinecittà.

La moglie dell’onorevole Andrea Romano ha poi lasciato la Casa nel giro di pochi giorni, confrontandosi duramente con Alfonso Signorini. Qui, dapprima sembra accuare Giovanni Ciacci di essere un molestatore, e poi viene cacciata dagli studi di Canale 5 dal direttore del settimanale “Chi Magazine”.

L’intervista rilasciata da Sara Manfuso

Come riportato testualmente dal sito “Tv Blog” Sara, intervistata da Silvia Toffanin nella trasmissione “Verissimo”, sarebbe immediatamente crollata dinanzi alle clip di Marco Bellavia: “Quando hanno mostrato quelle immagini di Marco a terra, mi sono sentita morire. Il ritiro è stata la presa d’atto forte della gravità della situazione. Ho provato a parlare con lui, ho avuto una chiacchierata e lì ho intuito che qualcosa non mi tornava e quindi ho pensato che il calore di un abbraccio potesse non bastare”.

Rispondendo alla clip dell’ex conduttore di “Bim bum bam” in cui sottolinea come sia inutile scappare dalla Casa, Sara rivela di non aver abbandonato la trasmissione per Marco o per ripulirsi l’mmagine, ma volevo farlo semplicemente per guardarsi allo specchio.

Infine parla della sua lite con Alfonso Signorini ove fa capire che, almeno a oggi, non sembra esserci più nessun rancore e rifarebbe altre mille volte la sua esperienza nella Casa: “L’opportunità che mi ha dato la coglierei altre mille volte, non mi pento di aver accettato, ma allo stesso tempo gli dico che la mia decisione di andare via non è stata facile, non c’è stata la volontà di prendere in giro. So quanto lui sia sempre in prima linea sulle battaglie per la difesa dei diritti. Non so se fare pace è l’espressione adatta, ma ci sono. Sarebbe bello lottare insieme su questi temi“.