Verissimo, Sandra Milo confessione choc: "Ho pensato al suicidio"

Sandra Milo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda sabato 6 aprile 2019, parlerà a cuore aperto della sua situazione economica alquanto preoccupante. L’attrice infatti sembra essere sul punto di mollare tanto che ha confessato alla conduttrice, basita e senza parole, di aver addirittura pensato di porre fine alla sua vita.

“In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio” sono infatti le parole di Sandra che sta infatti vivendo una situazione alquanto drammatica con i fisco. “Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più” ha rivelato l’icona nazionale a Silvia Toffanin molto preoccupata per le parole della Milo.

Stando infatti alle parole rilasciate durante la sua intervista che vedremo sabato 6 aprile 2019 a Verissimo, Sandra Milo ha altresì rivelato che lo Stato le avrebbe chiesto ben tre milioni di euro e poi, accorgendosi dell’errore, è sceso a 850mila euro, che sono comunque moltissimo soldi. L’attrice non ha smesso mai di lavorare ma purtroppo non sta guadagnando molto perchè tutto va all’Agenzia delle Entrate “Mi hanno confiscato tutto” ha spiegato Sandra.

Purtroppo però la Milo è stanca di lottare e, nonostante fino ad oggi è riuscita a tenere nascosto soprattutto ai suoi figli ciò che le stava accandendo, ora per lei è molto faticoso reggerne il peso. “Mi sento vittima di un’ingiustizia. Perché il mio paese mi tratta così? Io non sono una criminale” ha chiosato furiosa la Milo che però ha voluto ringraziare personalmente Maurizio Costanzo, amico fidato, per averla aiutata.

“Il suicidio potrebbe essere una scossa, un modo per cambiare le cose. C’è un sacco di gente che si è suicidata per una situazione come la mia. La vita è bellissima anche quando desideri di morire, perché vuol dire che hai ancora un desiderio” ha concluso Sandra tra la commozione di Silvia Toffanin ed il pubblico presente in studio.