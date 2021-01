"Verissimo": Sabrina Salerno scoppia in lacrime per la lettera del figlio

Sabrina Salerno è sempre stata considerata una bomba sexy per i mass media, ma anche per una buona parte del pubblico italiano, soprattutto maschile, che l’ha spesso vista come oggetto dei sogni erotici. Sebbene i tempi siano passati, la cantante e attrice continua a calamitare l’attenzione su di sé e ospite a Verissimo, si lascia andare come pochissime altre volte è riuscita a fare. Vediamo cosa ha detto alla Toffanin e le sue parole.

Nella puntata di Verissimo di sabato 30 gennaio, Sabrina Salerno si è lasciata andare, come pochissime volte ha fatto nella sua vita. Una Sabrina Salerno inedita che ha mostrato un lato fragile e umano. Ha parlato del suo passato, di cosa significhi essere figlia non desiderata, ma anche del suo essere mamma che riversa tutto l’amore verso il figlio.

Il figlio ha 16 anni e lo descrive come un ragazzo molto diverso dalla maggior parte dei suoi coetanei, in quanto maturo e anche felice, proprio perché si sente amato. Durante la puntata, il figlio le ha scritto una lettera in cui la definisce una mamma nevrotica. I due discutono spesso, ma poi un abbraccio riesce a mettere tutto a posto in pochi attimi.

Sabrina Salerno racconta di essere molto fragile e che non ama piangere davanti alle telecamere. Infatti, a tal proposito, afferma: “A volte dovrei essere io più matura ma lui è molto più forte di me e di questo sono felice perché è stato un ragazzo desiderato, un amore folle. Ho l’idea che i figli desiderati sono figli dell’amore e hanno un equilibrio e una stabilità fortissimi e vengono a regalare luce. Chi come me non è stato desiderato fa più fatica proprio nella vita”.

A parte le emozioni, racconta anche di un episodio sgradevole. Afferma che hanno rubato dai social alcune sue foto e del figlio insinuando un rapporto malato e disturbato tra i due. Una triste vicenda per la quale si è recata presso la Polizia Postale sperando di poter denunciare il responsabile e mettere fine a tutto ciò dal momento che la ritiene una mostruosità.