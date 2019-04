Verissimo, Riccardo Fogli attacca Marina La Rosa: "È solamente una gatta morta"

Nella giornata del 13 aprile andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Negli studi sarà presente l’ex cantante dei “Pooh” Riccardo Fogli per la sua prima intervista dopo i suoi problemi di salute che lo obbligarono a rinviare la sua ospitata insieme agli altri naufraghi de “L’Isola dei Famosi“.

Il cantante, durante la sua esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi, è stato protagonista di un gossip lanciato da Fabrizio Corona. Per l’ex “Re dei Paparazzi” la moglie Karin Trentini avrebbe avuto una storia clandestina, durata anche per alcuni anni, con lo stilista Giampaolo Celli.

Le parole di Riccardo Fogli

Il cantante, ancora ad oggi, respinge queste accuse prendendo le difese della sua donna: “Quanto ha sofferto il mio amore. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai. Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme. Lei sta come chi viene accusata di aver tradito il marito che ama. Lei cerca di trasmettermi tutto il suo amore”.

L’ex componente dei “Pooh” ha avuto un rapporto difficile con Marina La Rosa durante la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi“, e anche in questa circostanza non si tira indietro nel lanciarle una frecciatina: “Non ho insultato Marina. Sono stato amico di Marina che è una persona intelligente, madre e moglie dolcissima, poi quando il gioco si è fatto duro, è diventata aggressiva. Lei dice che io sono una pessima persona, ma sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”

Per Riccardo Fogli poi non è stata una esperienza facile in Honduras. Infatti, a causa della sua partecipazione nella trasmissione, ha perso 13 kg, ripresi in parte solamente grazie a delle flebo e alle cure ben specifiche.