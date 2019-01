Verissimo, Raz Degan non esclude un suo ritorno a "L’Isola dei Famosi"

Raz Degan è sicuramente uno dei concorrenti più amati de “L’Isola dei Famosi”. L’ex modello israeliano ha partecipato all’edizione 2017 del reality show, vincendo con l’89% di preferenza al televoto, sul modello Simone Susinna, secondo classificato

Sempre nel 2017 infatti, distribuisce un documentario da lui realizzato intitolato “The Last Shaman“, trasmesso in Italia da Sky Atlantic. Per la stessa rete, nel 2018 è protagonista del docu-reality Raz & The Tribe, affiancato da Luca Argentero, Asia Argento e Piero Pelù, in cui racconta nei tre episodi mandati in onda la storia di alcune tribù di Paesi lontani.

L’intervista rilasciata a “Verissimo”

Per questo motivo, parlando nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, parla solamente bene de “L’Isola dei Famosi” e non esclude un ritorno in futuro: “Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere la mia esperienza. Mi piacerebbe mettere in difficoltà i concorrenti. Vedere dei veri naufraghi, che si mettono alla prova. L’Isola ha qualcosa da insegnare, può arricchirti davvero”.

Fino a oggi i nomi accostati come inviati de “L’Isola dei Famosi” sono Lorenzo Flaherty, Walter Nudo, Kabir Bedi, e Francesco Monte. Tuttavia, con questa intervista, l’attore si propone per partecipare al reality show con un nuovo ruolo.

Raz Degan in seguito parla anche del fratello Yanai Blu. L’attore racconta che il fratello era diventato dipendente dagli stupefacenti. A causa di questo problema, si stava rovinando anche economicamente, ma grazie a un percorso di riabilitazione si è ripreso. Infine, non può evitare di parlare della sua ex compagna Paola Barale, escludendo un loro ritorno di fiamma: “Sono un lupo solitario. Vivo nel mio trullo in Puglia e faccio lunghe passeggiate in campagna. Mi piace molto vivere così”.