Verissimo, Pupo e Wanda Nara parlano del "Grande Fratello Vip"

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Pupo e Wanda Nara hanno rilasciato una intervista. I due sono stati chiamati da Alfonso Signorini per occupare il ruolo di opinionisti nella quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda da martedì 7 gennaio 2020.

Come abbiamo potuto notare in questa circostanza, Wanda Nara e Pupo sembrano aver legato sin da subito. Negli studi di Mediaset infatti si divertono e scherzano, con la moglie di Mauro Icardi che scopre anche la verità dietro alla vita sentimentale del cantante.

Le parole di Wanda Nara

La showgirl, come ribadito anche in una sua recente intervista, dichiara di aver voluto accettare il “Grande Fratello Vip” per farsi conoscere dal pubblico da Casa: “Nel mondo del calcio ho dovuto creare un personaggio per essere più forte. Penso che quelli che entrano avranno un personaggio ma io voglio conoscere la vera persona dietro”.

Mauro Icardi avrebbe immediatamente appoggiato la sua scelta, dichiarandosi felice che possa lavorare con un personaggio tanto importante in Italia come Pupo. Proprio su quest’ultimo Wanda Nara, grazie ad alcune immagini svolte a “Verissimo”, scopre che il cantante ha una moglie e una fidanzata.

Le parole di Pupo

Il cantante dichiara che, tra i tanti concerti, ha deciso di accettare questa sua nuova esperienza al “Grande Fratello Vip”, pur avendo sempre rifiutato in passato di far parte di un reality show come concorrente. Motiva queste scelte in passato non per snobbismo ma perché in quel momento trovava poche cose interessanti in una trasmissione del genere: “Un ruolo si accetta quando può essere importante per la tua carriera, per la tua immagine o popolarità”.

Pupo infatti ammette che: “Non mi sono mai trovato in condizioni tali da accettare una proposta non in linea con la mia professione da cantante e conduttore televisivo. Io non ho mai visto una puntata del Grande Fratello in vita mia. A ‘La Fattoria’ con Barbara D’Urso ero conduttore esterno non concorrente”.