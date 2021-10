"Verissimo", per Alfonso Signorini arriva l’intervento di Gigi D’Alessio: "Mi hai rovinato la vacanza"

“Verissimo” ha ormai raddoppiato il suo appuntamento. Oltre al sabato, il contenitore di Silvia Toffanin va in onda anche di domenica. Proprio nella puntata del 24 ottobre, la conduttrice ha intervistato Alfonso Signorini. Il direttore del magazine “Chi” si è raccontato a cuore aperto, per poi finire a parlare di gossip. Sono anni ormai che Alfonso si occupa di cronaca rosa, pubblicando scoop che mettono in crisi i vip.

Questi stessi vip, spesso sono anche amici di Signorini. Il conduttore del “Grande Fratello Vip”, a tal proposito ha dichiarato: “Non è per niente semplice essere amici e fare uno scoop“. Un esempio lampante è dato dal suo legame con il cantante Gigi D’Alessio. Quest’ultimo diventerà presto papà per la quinta volta. La sua giovane compagna Denise, è difatti in dolce attesa.

La bomba della storia tra i due (lei è più piccola del cantante di circa 25 anni) e la conseguente gravidanza, è stata proprio Signorini a sganciarla sul magazine “Chi”. Eppure lui e Gigi sono molto amici. D’Alessio non è mai intervenuto, ma il gossip è stato alimentato sempre più. Adesso che Alfonso è stato ospite della Toffanin, proprio il cantante partenopeo ha finalmente rotto il silenzio per dire la sua circa le voci che lo hanno coinvolto.

Attraverso un video filmato, Gigi ha salutato l’amico salvo poi aggiungere: “Quest’anno mi hai rovinato la vacanza, ma va bene lo stesso. Sei un uomo di parola, un amico, un grande professionista. Ti voglio bene e so che tu ne vuoi a me“. Dunque, nonostante il legame tra i due, Alfonso ha dovuto fare il suo lavoro e parlare del gossip che ha visto coinvolto D’Alessio.

Nonostante gli abbia “rovinato la vacanza”, Gigi ha espresso solo parole di stima e affetto nei riguardi del conduttore. Alfonso ha poi parlato della sua vita, del legame con la madre e del suo compagno, Paolo Galimberti. I due stanno insieme da 19 anni, hanno vite parallele difatti non vivono sotto lo stesso tetto. Un’intervista sicuramente interessante. quella di Signorini.