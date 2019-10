Verissimo, parla Heather Parisi: "Provo indifferenza per Lorella Cuccarini"

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha rilasciato la sua intervista Heather Parisi, la ballerina, cantante, attrice e showgirl diventata simbolo del piccolo schermo italiano dalla fine degli anni ’70 fino alla prima metà degli anni ’90, scoperta e lanciata da Pippo Baudo.

Famosa la rivalità tra lei e Lorella Cuccarini, anche quest’ultima scoperta da Pippo Baudo nel 1985 che la scelse come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai 1 “Fantastico 6” e “Fantastico 7”. Proprio nella sua ultima intervista a “Verissimo“, Heather Parisi ritorna su questa rivalità, soffermandosi però anche su altri argomenti.

Le parole di Heather Parisi

Silvia Toffanin chiede immediatamente alla ballerina il suo rapporto con Lorella Cuccarini: “Non ho mai avuto nessun problema con lei, nessun litigio. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Non la considero, non è niente per me”.

Successivamente Heather Parisi ci va ancora più pesante, rivelando che per lei la sua rivale è una persona che le è totalmente indifferente e non capisce il motivo del perché dovrebbe provare dell’affetto nei suoi confronti. Infine smentisce un’amicizia, poiché i veri amici sono le persone delle quali ci si può veramente fidare.

Heather Parisi ha parlato anche dei suoi disturbi alimentari, dichiarando che nel periodo in cui faceva “Fantastico 4” era infelice della sua vita privata. Proprio per questo motivo arrivò a pesare solamente 43 kg. Ammette di essere uscita da questo brutto tunnel solamente con l’aiuto del marito Umberto Maria Anzolin, sottolineando di non aver avuto mai bisogno di medicinali o terapie.