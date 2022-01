"Verissimo", Paola Barale attacca duramente il suo ex Gianni Sperti: "Presa in giro, non era sé stesso"

Il matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti è terminato da diversi anni. La coppia è stata sposata nei primi anni 2000, conosciuti e innamorati nel periodo d’oro della loro carriera alla “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo. Le loro strade si sono poi separate, anche se la Barale non sembra conservare un buon ricordo di quel periodo e lo ha ammesso ancora una volta.

Dopo Sperti ha vissuto una lunga relazione con Raz Degan e anche il quel caso, le cose sono finite male. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, la showgirl ha ripercorso le sue due più importanti storia d’amore, attaccando e non poco i suoi ex. Il discorso della Barale è stato molto chiaro e soprattutto ha lasciato emergere importanti dettagli circa i comportamenti assunti dai due uomini nei suoi riguardi.

“Dai miei ex ho subito mancanze importanti, soprattutto la mancanza di verità. Gianni e Raz non avevano il coraggio di mostrarsi per quelli che erano davvero, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Il motivo della rottura? Sono state due persone poco leali con me. Ti senti presa in giro e ti ritrovi davanti una cosa che non è quella che credevi. La gente non ha il coraggio di dire la verità, bisognerebbe essere sé stessi“, queste le parole della donna alla Toffanin.

Dunque, Paola ha parlato di mancanza di lealtà, prese in giro e comportamenti fake. Parole dure, forti, pesanti e soprattutto chiarissime. La Barale non ha poi aggiunto altri dettagli, essendo stata già molto esplicita così. Non si è di certo nascosta dietro un dito, la showgirl. Anche in passato ha lasciato emergere informazioni tutt’altro che positive sulle storie vissute.

Al momento i diretti interessati tacciono, con Sperti che si prepara a tornare in onda con “Uomini e Donne” dopo una lunga pausa natalizia. Se vorranno intervenire avranno modo e tempo per farlo, d’altronde i social sono ormai terreno fertile per ribattere a eventuali accuse. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.