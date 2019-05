Verissimo, Pamela Prati parla di Mark Caltagirone e confessa: "Lo avrei visto alle nozze, ora ho paura!”

Pamela Prati, dopo la bagarre dei giorni scorsi ma soprattutto dopo l’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso, ha deciso di confessare la sua verità a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 25 maggio. Come riporta infatti il comunicato stampa della trasmissione, la showgirl del “Bagaglino” ha parlato della vicenda che l’ha vista protagonista rivelando alcune novità importanti.

Se fin dall’inizio, Pamela aveva infatti giurato che Mark Caltagirone esistesse e che i due avrebbero dovuto sposarsi l’8 maggio scorso, adesso la stessa spiega che non solo l’uomo non esiste ma anche lei lo ha capito solamente ora. “Solo questi giorni ho capito che Mark non esiste“ ha infatti chiosato la Prati a Silvia Toffanin.

“L’ultima volta che sono venuta a Verissimo ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà, era un’altra persona, un agente. Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima!“ ha invece rivelato sconvolta e tra le lacrime la showgirl.

Pamela, infatti, è apparsa molto provata nel ripercorrere i tanti momenti che hanno caratterizzato la triste vicenda e assieme a Silvia Toffanin ha spiegato quando tutta questa storia ha avuto inizio. La showgirl del “Bagaglino” ha infatti rivelato che a marzo del 2018, in un momento di grande fragilità, ha deciso di recarsi a Roma nel ristorante di Pamela e Eliana e dopo un paio di serate, Pamela Perricciolo le disse che sarebbe stata perfetta per Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata.

Successivamente Mark ha iniziato a seguirla su Instagram, dove tra i due ci sono solamente alcuni scambi di messaggi ma dopo qualche mese l’uomo si sbilancia e comincia a parlarle di amore. Pamela dichiara di non aver mai sentito la sua voce perché, a suo dire, in Siria non prendeva bene il telefono e ogni volta che la showgirl chiedeva di vederlo c’era sempre qualche problema di salute, o di lavoro, un dramma.

“Se sono arrivata al punto di volerlo sposare pensa come mi sono innamorata di lui. Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco. Mi hanno isolata dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia e dagli amici” confessa ancora Pamela che rivela altresì che, all’epoca, usciva solo con le due agenti. E’ per questo motivo che ora, Pamela Prati, è convinta che dietro a tutti ci siano proprio Eliana e la Perricciolo perchè ha visto il bene che entrambe si vogliono.