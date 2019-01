Verissimo, ospite Federica Nargi: "Aspetto una bambina, sono entrata nell’ottavo mese"

La bellissima Federica Nargi, ex velina mora di “Striscia la notizia”, sarà ospite a “Verissimo”, nella puntata che andrà in onda Sabato 19 Gennaio. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Federica Nargi ha confessato di essere incinta della sua seconda bambina, dopo Sofia che adesso ha due anni e mezzo.

“Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia” – ha rivelato Federica Nargi alla conduttrice e a tutto il pubblico in studio, ammettendo di non aver deciso ancora il nome da dare alla sua bambina, perchè sono ancora molto indecisi tra alcuni nomi.

“Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui” – ha continuato.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Federica Nargi ha parlato anche di Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, con il quale è legata da dieci anni. Dopo tanti anni di fidanzamento e due figlie, l’intenzione di sposarsi diventa sempre più concreta e l’ex conduttrice di “Colorado” ha confidato che con Alessandro le cose vanno a gonfie vele e che parlano spesso di matrimonio. Il matrimonio però, arriverà quando sarà il momento giusto.

Nel corso dell’intervista, Federica Nargi ha anche voluto affrontare il discorso delle critiche che ha ricevuto tempo fa a causa della sua eccessiva magrezza. L’ex velina ha raccontato che in quel periodo aveva ripreso a lavorare, e avendo una figlia piccola, ha subito un forte stress fisico, iniziando a dimagrire. Ha raccontato inoltre che mangiava di tutto ma continuava a dimagrire a causa della vita frenetica che conduceva, ammettendo di esser rimasta molto male per le critiche ricevute, perchè non voleva rappresentare un cattivo esempio per le altre donne.