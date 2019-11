"Verissimo": Mietta svela di aver sofferto di attacchi di panico

Invitata come ospite di Silvia Toffanin – l’indiscussa padrona di casa di Verissimo – Mietta ha avuto modo di parlare di uno dei problemi che più l’hanno afflitta in passato. Ai microfoni del celebre talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, la cantante di origini pugliesi ha svelato di aver sofferto di attacchi di panico.

“Credo che questa cosa vada raccontata perché sono sicura che faccia bene anche a chi li ha vissuti come me. A 12 anni ho avuto il mio primo attacco di panico davanti alla televisione ed è stato fortissimo, difficile da spiegare, una sensazione violenta ed angosciante” ha confessato l’artista di Vattene Amore, il celebre brano che interpretò a Sanremo nel 1990 in coppia con Amedeo Minghi.

Sconfiggere il problema non fu affatto semplice, e di certo non la aiutò la separazione dei genitori. Non a caso fu proprio quello il periodo più difficile, che tutt’oggi ricorda come quello in cui gli attacchi si presentarono con maggior frequenza.

Sul punto l’artista che festeggia in questi giorni il suo 50esimo compleanno, è convinta che il responsabile di quanto patito sia da ricondurre alla sua eccessiva ipersensibilità. Questa caratteristica che lei ritiene tipica delle persone molto emotive, di fatto limita la possibilità di relazionarsi con il prossimo, dando molto spesso un’erronea immagine di sé. Non a caso fu proprio quello che successe esattamente 30 anni fa a Sanremo, quando la sua eccessiva vergogna e timidezza, la facevano ingiustamente apparire cupa e tenebrosa. La verità era però ben altra: “avevo paura della mia stessa insicurezza” ha sentenziato la cantante che ha anche scritto dei romanzi.

Ad aiutarla a venirne fuori è stato il figlio Francesco di 9 anni. “Desideravo da tanto mio figlio. Ho avuto una storia precedente e quando mi ha detto che non avrebbe voluto figli l’ho lasciato”. E in effetti il suo arrivo ha contributo a scacciare i “mostri” che per troppo tempo l’hanno tormentata. Ora che si sente anche più serena, la cantante ha rivelato la sua intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. “Di certo presenterò una canzone, che poi passi e partecipi al festival questo non lo so” ha concluso la cantante che spera di poter tornare ad esibirsi sul palco dell’Ariston.