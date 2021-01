"Verissimo", Matilde Brandi in lacrime per il compagno: "Ha un’altra, non lo sento da tre mesi"

Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo“, Matilde Brandi era un fiume in piena. Più che della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, che si è conclusa molto presto, la ballerina romana ha parlato a lungo della fine della relazione con il suo compagno, Marco Costantini, padre delle gemelle Sofia e Aurora, che oggi hanno sedici anni.

La Brandi e Costantini, che di mestiere fa il commercialista e non è avvezzo al mondo dello spettacolo, stavano insieme da quasi vent’anni ma – come sottolineato amaramente da lei nel corso dell’intervista – il famoso anello non è mai arrivato. E con lui non è arrivata neanche la tanto attesa proposta di matrimonio. Le cose tra Matilde e il compagno non andavano bene già da un po’, ma la donna ha ammesso che mai si sarebbe aspettata quello che effettivamente è successo.

Matilde Brandi racconta il suo dramma a Silvia Toffanin

Ancora prima che andasse in onda su Canale 5 l’intervista di “Verissimo”, su Instagram Matilde Brandi ha dichiarato di sapere con certezza che c’è un’altra donna. “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra, io mi vergognerei se fossi quella donna”, ha tuonato l’ex prima donna del Bagaglino. “Ma anche se fossi in lui” ha concluso, lasciando intendere che probabilmente questa relazione andava avanti già da un po’.

Nel salotto della Toffanin, i telespettatori hanno appreso ulteriori dettagli del vero e proprio dramma che sta vivendo la Brandi (e indirettamente anche le sue figlie). Marco Costantini, fa sapere, l’ha lasciata con un messaggio, senza avere il coraggio di dirglierlo in faccia, semplicemente rispondendo tramite messaggio alla sua domanda “Vuoi stare ancora con me?”.

Non solo, perché l’ex gieffina ha dichiarato anche che l’uomo sarebbe sparito nel nulla, dal momento che non lo vede ormai da tre mesi. Un vero e proprio shock per lei, che tuttavia per amore delle sue figlie si sta sforzando di andare avanti e di non smettere di sorridere. Consapevole, oggi più che mai, che lui probabilmente non l’ha mai amata davvero.