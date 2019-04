Verissimo, Marina La Rosa rifiuta la reunion con gli altri concorrenti de "L’Isola dei Famosi"

Nella giornata del 6 aprile è andata in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In questa circostanza rilasciano la loro intervista alcuni dei naufraghi che hanno fatto parte di quest’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, tra cui Marina La Rosa.

La gatta morta ha fatto parlare immediatamente di se per essere entrata negli studi di “Verissimo” senza le sue scarpe. Per Silvia Toffanin è stata di sicuro una delle interviste più complicate fatte in questa annata del talk show, a causa di una strana richiesta fatta proprio dalla “gatta morta” nei suoi confronti.

Le parole e la richiesta di Marina La Rosa

Durante la sua esperienza in Honduras, l’ex gieffina ha avuto un rapporto molto travagliato con Riccardo Fogli, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. In realtà, i tre appena citati, hanno vissuto un po’ in disparte rispetto agli altri naufraghi, facendo “gruppo” tra loro.

Per questo motivo ha richiesto espressamente di non rivedere i tre naufraghi, anche se non fa nessun nome: “Farti i nomi di chi non voglio vedere è banale, lo sappiamo, non voglio incontrare le persone che erano energie negative, sarà brutto, ma dico la verità, la mia verità. Non ho niente da dire a questa gente. Non ci sono cose nascoste, ci sono le cose che avete visto e il pubblico, che non è stupido, si è fatto un’opinione”.

Silvia Toffanin inizia a stuzzicare l’ex naufraga, dichiarando di poter essere infastidita da Soleil Sorge perché è bella e forte. Marina La Rosa però non fa attendere la sua risposta: “Stai andando fuori strada e mi dispiace perché anche tu sei una persona intelligente e dovresti volare un po’ più in alto. Non può esserci un’invidia nei confronti di questa ragazza io c’ho 50 anni lei ha vent’anni, è bella e fortissima”.