Ascolta questo articolo

Fino a questo momento Manuel Bortuzzo, ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, ha deciso di mantenere sempre un certo riserbo sulla sua rottura con Lulù Selassié, specificando soltanto in maniera piuttosto vaga su Instagram nell’aver rotto con la principessa etiope.

L’unico ad aver parlato su alcuni settimanali, esclusa Lulù che ha risposto alla curiosità dei suoi fan, è stato Franco Bortuzzo. Il papà del nuotatore infatti, negli ultimi giorni, ha ricevuto varie accuse sia dalla famiglia Selassié che dai suoi fan di essere la causa della loro rottura.

Le prime parole di Manuel su Lulù

Finalmente Manuel, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, ha parlato per la prima volta della sua rottura con Lulù durante la sua intervista di “Verissimo“. L’ex vippone ci tiene a sottolineare che è stata unicamente una sua decisione, allontanando quindi il padre dalle ultime voci di gossip.

“Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io“ ha affermato Manuel che poi aggiunge: “Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia.Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lei non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme”.

Esclude categoricamente un possibile confronto nei prossimi giorni, sottolineando come non avrebbe nessuna opportunità di parlare poiché da parte sua non ci sarebbe un vero ascolto. Parlando del famoso comunicato all’Ansa, dichiara di aver avvisato già Lulù precedentemente e quindi la ragazza già sapeva benissimo che le cose non stavano andando nel verso giusto.

Infine si parla della presunta influenza della sua famiglia su questa relazione: “Non è vero che mio padre e i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello! Mi hanno sempre lasciato libero di scegliere quello che volevo. Mio padre Franco ha lavorato duramente per ribaltare casa mia e renderla perfetta anche per Lulù. Lui sta sopra e andava a mangiare nei bar per lasciarci tutta casa libera”.