Verissimo, Manuel Bortuzzo: "Ora sono single, non ho più sentito Lulù Selassiè"

Manuel Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista nei salotti di “Verissimo“, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il nuotatore, ferito alla schiena in una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 che lo porta a essere costretto su una sedia a rotelle, ribadisce nuovamente la propria passione per il nuoto e di come voglia competere per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Sul suo ritorno allo sport Manuel rivela di come si sia trattato di uno step mentale importante, ringraziando tutte le persone attorno a lui per essere riuscito a raggiungere questo obiettivo. Non nasconde di aver avuto qualche difficoltà per aver iniziato a zero, ma ora si sta togliendo molte soddisfazioni ed ha messo nel mirino una gara ad aprile e una tappa di Coppa del Mondo a maggio.

Durante il programma Manuel riceve una sorpresa dai suoi amici Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, sottolineando come sia stato fortunato ad aver trovato due amici così importanti durante la sua esperienza al “GF Vip”.

La vita privata di Manuel Bortuzzo

Al centro dell’attenzione è finita anche la sua sfera privata. Manuel nella Casa ha portato avanti una conoscenza con Lulù Selassiè, ove i due però si sono lasciati dopo la fine del “Grande Fratello Vip”, ove il nuotatore annunciò questa separazione con un comunicato all’Ansa.

A Silvia Toffanin ha ammesso di non sentire più Lulù: “Più di quello che già c’è stato, quindi che sono stato con Lulù e poi con Angelica, dopo non c’è stato più nulla, neanche in segreto. Lulù non l’ho più sentita, ognuno per la sua strada. Quando vivi un momento talmente bello sei un po’ accecato, non pensi più a nulla. Questo non vuol dire che non c’è spazio per una donna però è come se adesso non ci stessi pensando. Sono single“.