Verissimo, Magalli parla della foto con Sonia Bruganelli: "Fatta per provocare Adriana Volpe"

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la foto pubblicata da Sonia Bruganelli, ritratta insieme a Giancarlo Magalli sul suo profilo Instagram. Per molti infatti la moglie di Paolo Bonolis avrebbe fatto questo gesto per lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe, che secondo le indiscrezioni, poi confermate dalle dirette interessate durante l’ultima diretta, non avrebbero un rapporto d’amicizia.

In realtà Sonia Bruganelli ha sempre allontanato dei sospetti su un presunto complotto dietro la foto, dichiarando sia negli studi di Canale 5 che in una recente intervista a “Casa Chi” su Instagram, di aver pubblicato quello scatto con tutta l’innocenza del mondo e non avrebbe mai immaginato che si sarebbe scatenato un putiferio sui social network.

Giancarlo Magalli smaschera Sonia Bruganelli

Se per Sonia Bruganelli si tratta di una fotografia innocente, a quanto pare per Giancarlo Magalli non è così. Il noto conduttore de “I fatti vostri”, durante una intervista rilasciata negli studi di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, parla per la prima volta al pubblico di questa vicenda, dichiarando che sarebbe stato tutto programmato in precedenza per alzare un polverone sui social.

“Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo” ha dichiarato Magalli per poi aggiungere ulteriori dettagli: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

La faccenda legata ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli quindi sembra essere ancora bella calda, e per questo motivo non va escluso che Alfonso Signorini nella puntata di questa sera possa ritornare a parlarne, anche se gli argomenti (il caso Soleil su tutti) non mancano.