"Verissimo", Luca Argentero si racconta: "Sarà il primo Natale con mia figlia"

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco del sabato pomeriggio presentato da Silvia Toffanin. Una puntata che, come sempre, ha visto avvicendarsi diversi ospiti, alcuni anche in collegamento da casa. Tra gli ospiti, la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, che si sono raccontati alla conduttrice parlando delle emozioni e sensazioni che vivono, ora che si sta avvicinando il Natale.

I due, da poco diventati genitori, ha raccontato tutte le gioie e i turbamenti che questo comporta, come il fatto che fossero assonnati in quanto, come è normale che sia, una bambina non lascia un attimo tranquilli. Una coppia proprio come tante altre, che ha affrontato qualsiasi timore o preoccupazione legato alla maternità.

I due vivono in piena campagna, lontano dai rumori della città, godendosi pienamente la loro piccola dal momento che nessuno dei due sta lavorando in questo periodo. Alla conduttrice Cristina dice: “Nella sfortuna di vivere un momento così drammatico, abbiamo la fortuna di poterci vivere Nina appieno. Non stiamo lavorando e siamo tutti e due a casa”. Luca, a parere di Cristina, è un ottimo papà e i due si stanno ritagliando anche la loro intimità, complice il periodo e il bisogno di stare insieme.

I ritmi di entrambi sono molto più lenti e, nonostante sia un momento difficile, si godono tutto ciò recuperando gli attimi sereni e tranquilli. Luca ha parole d’amore per la sua compagna, ammettendo che è una donna straordinaria e una mamma fantastica. I due hanno raccontato che, nel momento in cui è arrivata Nina, tutto è indirizzato a lei, compresi i regali di Natale.

Un Natale, il loro, il primo da genitori, che trascorreranno insieme alla bambina con tutta la magia e l’atmosfera che questo periodo dell’anno comporta. Inoltre, Silvia Toffanin ha affermato di voler regalare alla piccola Nina una tutina con la scritta “Il mio primo Natale” in quanto, a suo dire, rappresenta “un ricordo indelebile nella vita di ogni mamma e papà”.