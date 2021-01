"Verissimo", l’operazione di Elisabetta Gregoraci: "Ho tolto un piccolo polipo all’utero"

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. La showgirl ha fatto parlare di se soprattutto per il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, ove quest’ultimo mostra immediatamente un forte interesse nei suoi confronti.

La loro conoscenza però è terminata con il prolungamento della trasmissione fino ai primi giorni di febbraio, in cui Elisabetta Gregoraci decise di abbandonare gli studi di Cinecittà per festeggiare le festività di Natale e Capodanno insieme al figlio Nathan Falco. Così facendo Pretelli si è avvicinato sempre di più alla nuova entrata Giulia Salemi, e attualmente i due si sono promessi di continuare a vedersi anche dopo il GF Vip.

L’ultima intervista a Elisabetta Gregoraci

Nella giornata del 30 gennaio va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti presenti in studio ci sarà Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia, in cui parlerà sia della sua esperienza nel reality show che di una operazione fatta immediatamente dopo l’uscita dalla casa.

“Il ginecologo […] mi ha detto che dovevo fare […] un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, rivela la showgirl nei salotti di Mediaset e poi aggiunge: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Gli altri ospiti presenti nella prossima puntata di “Verissimo” sono Andrea Bocelli; il cantante Nek operato d’urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano; Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola, Matilde Gioli e infine la showgirl Sabrina Salerno.