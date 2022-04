Durante la sesta edizione del “GF Vip” si è parlato spesso della presunta storia d’amore tra Jessica Selassié e Barù. In realtà sembrava più interessata a questa conoscenza la principessa etiope mentre il vippone, nonostante non abbia mai nascosto di provare un forte affetto nei suoi confronti, ha sottolineato di averla vista sempre come una buona amica.

Ribadisce questo pensiero, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“, nell’ultima intervista nei salottini di “Verissimo” insieme a Davide Silvestri: “Jessica? Non l’ho ancora vista. Ho visto Davide due volte e nessun altro. Si certo che mi fa piacere vederla. Ma basta, no non è imbarazzante. La gente che voglio vedere l’ho vista, anche lei non mi dispiacerebbe vedere ma lasciamole fare le sue cose”.

Al momento afferma di essere molto più legato alla natura ma conclude il discorso su Jessica negando, probabilmente una volta e per sempre, di provare un qualcosa di veramente serio: “Vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto, un amore profondo per un’amica. La volevo? Io voglio tante cose, ma come si può dire. Se mi innamoro, mi innamoro e lo faccio sapere alla persona di cui sono innamorato”.

La reazione di Jessica dopo l’intervista di Barù

Molto probabilmente la vincitrice del “Grande Fratello Vip” ha visto l’intervista su Canale 5, dal momento che ha immediatamente bloccato il nobile su Instagram dopo l’ennesimo rifiuto avvenuto sul piccolo schermo. Con questa reazione si conclude, salvo clamorosi colpi di scena, la telenovela legata ai Jerù.

Va comunque sottolineato che Jessica recentemente, tra il serio e il faceto, ha affermato di essere comunque pronta a voltare pagina in caso di un due di picche da parte di Barù: “Io e lui ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.