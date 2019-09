Verissimo, lo sfogo di Antonella Clerici da Silvia Toffanin

Per molto tempo è stata una scelta fissa per la tv di stato Rai, ha sempre dato il meglio di se, e con grande professionalità, ha sempre condotto programmi importanti, ed in fasce orarie molto “calde” dove l’indice di audience era molto alto; Antonella Clerici infatti negli anni passati, nel mondo della televisione si è sempre contraddistinta per la sua capacità di condurre programmi anche molto diversi tra loro.

Numerose sono state le sue conduzioni, che vanno dal programma che l’ha resa celebre e famosa, ovvero sia “La prova del cuoco” (attualmente condotto da Elisa Isoardi), fino anche condurre un’edizione del “Festival di Sanremo“, il quale proprio quest’ultimo programma non è mai semplice condurlo, nel cercare di riempire eventuali vuoti durante la conduzione.

Ad oggi l’affascinante presentatrice di origini Milanesi si ritrova esclusa dal mondo della televisione, nonostante i tanti anni dedicati nel settore, nonostante la fedeltà riposta nell’azienda Rai, nonostante tutto questo, la Clerici per questa stagione televisiva non ha ricevuto alcun contratto stagionale, nemmeno in qualche programma che abbia potuto in qualche modo sostituire il famoso cooking show di Rai 1.

Solo qualche piccola apparizione serale come nel programma “Lo zecchino d’oro“, e qualche breve intervista presso qualche programma di gossip, ma nulla più. E proprio in un intervista tenuta nell’ultima puntata del famoso programma Mediaset, “Verissimo” condotto dalla bella Silvia Toffanin, che la Clerici ha dato sfogo alla sua rabbia e ai suoi sentimenti.

La puntata di “Verissimo” si apre proprio con Antonella, sullo schermo viene proiettata una sequenza di immagini che ritraggono tutta la sua invidiabile carriera televisiva. Dopo qualche lacrima versata, dettata dalle emozioni di rivivere quei ricordi, la Clerici inizia a parlare circa la sua condizione attuale, senza il mondo della tv.

A tal proposito infatti Antonella afferma alla Toffanin: “La tv mi manca perché mi è stata tolta in maniera brusca e ingiusta, trentaquattro anni nell’emittente di Stato sono tanti. Si avvicendano tante persone, può capitare il direttore che ti mette nell’angolo“, da quanto si evince dunque, Antonella reputa ingiusto questo trattamento, e soprattutto questa forma di esclusione dal mondo della tv, mondo che tanto ama e tanto desidera.