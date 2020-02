Verissimo, l’intervista di Romina Jr e Al Bano Carrisi: "È un miracolo continuare a cantare"

Dopo l’ospitata di Al Bano Carrisi e della sua partner Romina Power nella prima puntata del “Festival di Sanremo”, in cui hanno presentato anche il nuovo singolo “Raccogli l’attimo” scritto da Cristiano Malgioglio, Al Bano insieme alla figlia rilascia una intervista a “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Tra un aneddoto e l’altro, Al Bano ha parlato anche del possibile ritiro dopo un problema alle corde vocali: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”.

Al Bano Carrisi e Romina Power, dopo molti anni di tensione, hanno ritrovato finalmente la serenità familiare. Romina Jr, in questa intervista, si dichiara felice per la loro decisione, poiché: “Dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole“.

Tuttavia, ammette di non aver capito alcune scelte fatte dal padre in passato, ed ha dovuto mettersi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ancora oggi ci sono dei litigi tra Al Bano e Romina Power, ma la giovane ammette di essere molto brava a spegnere questo fuoco.

Infine, entrambi parlano di Jolanda Ottino, madre di Al Bano morta il 10 dicembre a 96 anni. Uno shock incredibile per il cantante di Cellino San Marco, poiché per i primi giorni dopo la sua scomparsa ha mantenuto un rigoroso silenzio sulla mamma.

In questa intervista, tuttavia, ha ricordato la madre:“È stata una donna straordinaria, era impastata di verità. Lei ha sempre dato tutto a tutti e non accettava nell’ultimo periodo di dover essere nelle mani degli altri. Insieme a mio padre, ho avuto due incredibili regali da Dio, sono stati la mia Bibbia umana e quotidiana”. Dello stesso parere anche Romina Jr e dichiara che con lei in casa c’era sempre un’irruzione pugliese.