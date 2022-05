Verissimo, l’intervista di Lulù Selassié: "Sono innamorata di Manuel, mi auguro che sia felice anche senza di me"

Ascolta questo articolo

Nella giornata di sabato Lulù Selassié ha rilasciato una intervista nei salottini di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Oltre ad aver parlato della sua lunga esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”, la principessa etiope parla della storia d’amore, ormai naufragata, con Manuel Bortuzzo.

Su questa separazione sia Manuel che Lulù hanno due pensieri diametralmente opposti. Il nuotatore, al “Maurizio Costanzo show”, ha rivelato di aver già archiviato la storia d’amore con la Selassié e di essere pronto ad andaare avanti, mentre Lulù sia su Instagram che dalla Toffanin ammette, senza giri di parole, di provare ancora un grande affetto.

Le parole di Lulù Selassié su Manuel

Nell’intervista, riportata testualmente dal sito “Fanpage“, rivela di non aver ricevuto nessun indizio da parte di Manuel su questa presunta crisi d’amore, poiché fino a pochi giorni prima si sono scambiati dei messaggi molto romantici. Sulla convivenza dichiara che sin dall’inizio non l’hanno mai vissuto come un dramma, siccome sono simili nello stile di vita.

Si parla poi della famiglia di Manuel, ove rivela che alcuni avrebbero manipolato i pensieri dello sportivo: “So che non è partito da lui, perché lui non è così. Quando lui è uscito da lì ha conosciuto mia mamma con Clary, la chiamava anche mamma. Da quello che io ho potuto vedere, finché non li ho conosciuti non potevo sapere, ho visto certe cose sui social dove certe persone non esprimevano giudizi buoni su di me, nonostante non avessi fatto cose così gravi da meritarmi queste parole”.

Nella parte finale dell’intervista lascia un messaggio d’amore al suo ex: “Vorrei solo dirgli che spero di poterlo incontrare per almeno parlarci come due persone che si sono amate e hanno vissuto una bellissima storia, e Manu rimarrai sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita, ti auguro che tu sia felice nella tua vita, con o senza di me”.