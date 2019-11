Verissimo, l’intervista di Adriano Celentano: "Ecco come fare per non deludere il pubblico"

Come annunciato già nella scorsa settimana, Silvia Toffanin ha intervistato Adriano Celentano che si trovava negli studi di “Adrian“, serie televisiva d’animazione prodotta da Claudia Mori per il Clan Celentano, che riprende la sua messa in onda dopo lo stop avvenuto il 4 febbraio 2019.

Adriano Celentano non si è presentato negli studi di “Verissimo” ma ha accolto Silvia Toffanin, visibilmente emozionata, negli studi di “Adrian”, precisamente dietro alle quinte di “Aspettando Adrian”. Dopo un inizio un po’ teso, con il passare dei minuti la conduttrice inizia a sciogliersi facendosi anticipare alcune notizie sul prossimo spettacolo del cantante.

Le parole di Adriano Celentano

Su “Adrian” in realtà non si sbilancia più di tanto, dichiarando a Silvia Toffanin che quest’anno sarà decisamente più protagonista rispetto agli scorsi episodi: “Io credo che il pubblico amerà più Adrian che Adriano, fino a quando il pubblico non si accorgerà di Adrian io sarò salvo”. Ogni puntata sarà basata su un argomento molto importante, dalla violenza sulle donne fino alla disuguaglianza.

Incalzato da Silvia Toffanin, Adriano Celentano spiega il suo rapporto con i telespettatori: “Io e il pubblico siamo due giocherelloni. Per non deluderlo bisogna fare in modo che lui non si accorga che tu ci sei. Più ci sei e più il pubblico si stanca”.

Ecologista da sempre, ha infatti inciso molte canzoni su questo argomento come “Un albero di trenta piani”, in cui Adriano Celentano attacca l’edilizia e l’inquinamento, prendendosela in particolare, nel finale della canzone, con il grattacielo Pirelli di Milano, che è formato proprio da trenta piani.

Anche in questa circostanza parla dell’ambiente, dichiarando di essere molto preoccupato per le conseguenze future, e proprio alla base di queste sue ansie sulla natura che ha provato il desiderio di scrivere “Adrian” e lo show “Aspettando Adrian”.