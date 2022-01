In una lunga intervista a “Verissimo” Manuel Bortuzzo ha voluto parlare della sua avventura al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lo sportivo dichiara di essere rimasto molto felice per come sono andato le cose, e anche in ambito sentimentale sembra aver trovato una certa serenità.

Manuel infatti dichiara di essere orgoglioso nell’aver fatto vedere ai telespettatori da casa che le persone sulla sedia a rotelle possano fare esperienze di questo tipo. Ovviamente poi parla della sua vita privata, ammettendo di essersi innamorato sul serio di Lulù nonostante, almeno in un primo periodo, ha provato ad andarci con i piedi di piombo nei suoi confronti.

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore” afferma con una certa schiettezza Manuel che poi aggiunge: “Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco“.

La notte del 3 febbraio del 2019

È innegabile che la vita di Manuel Bortuzzo sia totalmente cambiata dal 3 febbraio 2019, quando il nuotatore viene raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma restando paralizzato per una lesione al midollo. Solo in due giovani confessano di aver colpito Manuel per errore, ove inizialmente vengono condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

Sulla vicenda legata a quella giornata nera Manuel afferma che ancora oggi non si riesce a dare una spiegazione: “Non mi chiedo il perché di quello che è successo. Per i miei aggressori provo pietà. Sono persone che si commentano da sole. In questi casi l’indifferenza è la migliore arma che si possa utilizzare”.