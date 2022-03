Come per ogni concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, Jessica Selassié ha rilasciato un’intervista a “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella lunga chiacchierata nei salotti di Mediaset, la vincitrice svela il suo orgoglio per la vittoria finale e parla della sua sfera privata.

La principessa etiope, parlando della sua vittoria al “GF Vip”, afferma di essere ancora oggi molto sorpresa per essere riuscita ad arrivare fino in fondo: “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

Ovviamente si parla anche di Barù Gaetani, in cui Jessica non nasconde nuovamente di provare qualcosa d’importante per il nobile: “Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica e sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato”.

La famiglia e il futuro

Ai microfoni di “Verissimo” Jessica parla anche dell’arresto del padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié. Giulio Bissiri, questo sarebbe il suo vero nome secondo il mandato di cattura internazionale, è stato arrestato lo scorso giugno in Lussemburgo per poi essere estradato successivamente in Svizzera.

Sul padre però vuole aspettare che la giustizia faccia il suo corso prima di esprimersi: “Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”.

Parlando invece della sua carriera, non nasconde di sognare in futuro di poter condurre un talk show, e spera vivamente che la sua avventura al “Grande Fratello Vip” le possa consentire di avere più sbocchi lavorativi.