Verissimo, l’annuncio di Jeremias Rodriguez: "’L’isola dei famosi’ è stato il mio ultimo reality"

Ascolta questo articolo

L’ultima esperienza di Jeremias Rodriguez a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato piuttosto fallimentare. Il naufrago ha infatti avuto dei problemi con gli altri sin dai primi giorni, litigando in maniera piuttosto pesante sia con Nicolas Vaporidis che i fratelli Tavassi.

Stesso dall’Honduras Jere ha dichiarato di non essere interessato a questo tipo di programma, sottolineando di aver accettato solamente per far felice Gustavo. Alla fine quindi decide di ritirarsi, mentre poche settimane dopo pure il papà viene eliminato al televoto.

L’intervista di Jeremias Rodriguez

Come riportato testualmente da “Leggo“, Jere apre la sua intervista a “Verissimo“, il rotocalco di Canale 5 con al timone Silvia Toffanin, annunciando il suo ritiro da questo tipi di format: “‘L’isola dei famosi” sarà il mio terzo e ultimo reality. Ho passato anni difficili, non vado fiero della vita che ho fatto in passato. Ora sono tornato senza problemi, senza paura di peccare”.

Si parla poi del suo passato, ove Jere dichiara senza tipo problemi di aver avuto problemi con la droga: “Se ho fatto uso di sostanze? Parli di droga? Ok dai, qualcuno non l’aveva capito? Sì è stato uno dei miei punti più bassi, di quelli che mi hanno fatto stare male. Ero senza lucidità per andare avanti. Io non ero lucido e non riuscivo a guardare al futuro.Nei momenti bui la mia ragazza mi è stata vicino. Ho allontanato delle persone che non mi facevano del bene. Però non voglio incolpare gli altri, mi prendo le mie responsabilità”.

Il passato per Jeremias è stato complesso anche a causa dei due tumori (trovati dietro le orecchie: uno benigno e uno maligno per cui si è dovuto sottoporre ad una cura piuttosto pesante), e dell’obesità, rivelando in seguito di essere arrivato a pesare fino a 114kg.