La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran, ove poi si è aggiunta Soleil Sorgè, hanno formato il fatidico triangolo amoroso, e insieme sono riusciti a conquistare per mesi le dinamiche della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Ormai però si tratta soltanto di un lontano ricordo, siccome Alex pare aver scelto definitivamente Delia. Oltre alle rivelazioni dell’ex protagonista di “CentoVetrine”, ove ha affermato di essere pronto a impegnarsi con la Duran, le telecamere de “Le iene”, hanno beccato la coppia in atteggiamenti piuttosto intimi fuori al loro hotel immediatamente dopo la finale del “GF Vip”.

La nuova intervista di Delia Duran e Alex Belli

Nella puntata di ieri di “Verissimo“, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Delia Duran e Alex Belli hanno rilasciato una nuova intervista. Oltre ad allontanare le ultime malelingue che dubitano ancora oggi della loro relazione, l’influencer annuncia di essere pronta a compiere il grande passo.

“Lo amo e per amore si fa tutto” ha affermato Delia Duran, ove rispondendo alle domande di Toffanin spiega i motivi del suo perdono. L’attore, sempre stuzzicato dalla conduttrice, rivela di essersi preoccupato molto in questo periodo di perderla: “Per questa ragione sono stato felice di poter rientrare (come ospite del ‘GF Vip’ ndr), perché secondo me lei in quel momento aveva bisogno di me“.

Ormai è evidente che la crisi sia soltanto un lontano ricordo, per questo motivo Alex Belli vorrebbe fare il grande passo: “Non ci siamo ancora rimessi gli anelli, lo rifaremo con un matrimonio vero, perché io ho ricevuto nel frattempo la sentenza di divorzio e anche lei la riceverà presto”.

Oltre al matrimonio, come auspicato più volte anche all’interno della casa, il desiderio di Delia resta però quello di formare una famiglia: “Io sono molto felice, ma il mio sogno più grande è quello di diventare mamma”.