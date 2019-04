Verissimo, l’abbraccio tra Riccardo Fogli e Roby Facchinetti commuove: "Lui è una roccia"

Riccardo Fogli, il celebre cantante ed ex concorrente del reality show di Canale 5 “L’Isola dei famosi” – é stato ospite attesissimo dell’ultima puntata del talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, dove ha parlato della sua esperienza in Honduras e del percorso di recupero che sta affrontando in queste ultime settimane.

Il racconto di Riccardo è a tratti commosso, tra l’amore immenso che nutre per la moglie Karin – mai messo in discussione neanche dopo le rivelazioni shock fatte da Fabrizio Corona – e le frecciatine nei confronti della sua collega naufraga Marina La Rosa, ma anche il difficile periodo passato dopo il rientro in Italia – per recuperare i 13 chili persi in Honduras ha dovuto fare perfino delle flebo – a cui si è aggiunto anche il commovente incontro con l’amico di sempre Roby Facchinetti.

Riccardo Fogli e l’abbraccio a Roby Facchinetti

La storia voce dei Pooh e Riccardo Fogli vantano una storica e salda amicizia, a testimonianza di ciò il lungo abbraccio tra i due a “Verissimo”, un gesto che attesta anche il sostegno e la vicinanza che Facchinetti ha avuto nei confronti del naufrago per il difficile momento vissuto, a causa delle difficili condizioni di vita vissute in Honduras, ma anche in considerazione del becerogossip circa un presunto tradimento della moglie di Fogli, Karin Trentini.

Nonostante i due cantanti si fossero già visti qualche giorno fa, l’intervista a “Verissimo” è un’occasione in più per far dire all’ex ugola dei Pooh a Fogli un: “Ti trovo già molto meglio“. Difficoltà fisiche per Riccardo, che si stanno risolvendo, così come è stato messo a tacere il gossip sulla moglie, a cui Fogli ha perfino chiesto scusa per averla lasciata sola in un momento così delicato come quello vissuto fino a qualche mese fa.

Su Riccardo Fogli, Roby Facchinetti ha delle parole bellissime, tanto che dice: “Io lo conosco, io so com’è, so cos’ha vissuto e mi sono immaginato lui quello che sentiva dentro. Però ero sicuro che ce l’avrebbe fatta perché è una vera roccia“. L’ex cantante dei Pooh era atteso nel salotto della Toffanin a “Verissimo” già la scorsa settimana, ma proprio a causa del suo stato di salute si è proceduto ad uno slittamento dell’intervista, avvneuta nella puntata del 13 aprile, dove Fogli ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute dicendo che è ancora sotto di 9 chili, ma sta cercando di mangiare.