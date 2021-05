"Verissimo", la modella transgender Lea T si confessa

La modella e attrice brasiliana transgender Lea T, pseudonimo di Leandra Medeiros Cerezo, ospite a Verissimo, ha parlato del suo difficile e delicato percorso e ha ammesso di soffrire a causa della solitudine. “Non è semplice per una donna transessuale avere un compagno, la solitudine della donna trans è crudele, in tanti momenti mi sento sola e vorrei quell’abbraccio, il buongiorno la mattina”.

Oltre alle cure ormonali, la donna si è rifatta il seno e altre due piccole operazioni per femminilizzare i lineamenti del viso, come quelle di limare fronte e mento, sino all’intervento più drastico dei genitali maschili in favore dei genitali femminili, presso una clinica rinomata di Bangkok in Tahilandia.

La sera prima del grande cambiamento la modella ha dichiarato di aver salutato il suo membro riflesso allo specchio, come da rito, e di aver rivissuto le immagini della sua infanzia e della sua giovinezza, quando era solo Leandro, figlio del campione di calcio Toninho Cerezo, tormentato per la sua anima intrappolata in un corpo sbagliato.

Accanto al personaggio televisivo, al risveglio post-operatorio, la presenza confortante della madre e della zia, tra l’orrore della visione allo specchio della metamorfosi intima e le complicazioni successive, quali la necrosi, l’allergia agli antibiotici, il dolore e la morfina, e persino un dilatatore come uno stupro da autopraticare.

La modella famosa in tutto il mondo è diventata popolare in Italia dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, ricordando di essere nella nostra penisola da quando aveva 2 anni, e confessando di aver subito anche la discriminazione razziale nella vita e nella moda, legata al colore della sua pelle e dei suoi capelli, tipici dei tratti somatici delle donne dell’America Latina, ma non le è mai venuto a mancare l’amore e il sostegno della sua famiglia, nonostante le remore iniziali davanti alla scelta radicale del cambiamento di sesso.