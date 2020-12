Verissimo, la Gregoraci racconta: "Nathan geloso di Pierpaolo, Flavio mi ha sgridato"

Elisabetta Gregoraci non ce l’ha fatta e ha deciso di abbandonare il “Grande Fratello Vip“. Per lei era impensabile trascorrere le feste natalizie lontano dalla sua famiglia, ma soprattutto dal suo Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Quindi, si è chiusa la porta rossa alle spalle per sempre e ha salutato i suoi compagni di viaggio, in particolar modo Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto modo di chiarirsi stando assieme un paio di giorni nel cucurio.

Proprio di lui ha parlato durante la chiacchierata con Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” e ha raccontato di quanto Nathan Falco fosse geloso dei loro abbracci e dei loro avvicinamenti: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Verissimo, Elisabetta parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip

Lei stessa ammette che la loro vicinanza da fuori poteva essere vista sotto un altro aspetto, ma garantisce che si è trattato sempre di un’amicizia, seppur speciale come l’ha sempre definita. Pierpaolo – spiega la Gregoraci – è stato capace di renderla serena anche nei momenti difficili, ma era fuori discussione per lei che sotto le telecamere del GF potesse iniziare una storia.

Molta curiosità ruota attorno anche al primo incontro tra Elisabetta e l’ex marito Flavio Briatore che si è sempre dimostrato scettico sulla decisione della showgirl di entrare nella Casa di Cinecittà, perdendo anche le staffe quando il suo nome è stato accostato a chiacchiere da gossip, come nel caso di Giulia Salemi. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani 12 dicembre, Elisabetta racconterà di essersi scambiata messaggi con l’ex marito che si è complimentato con lei per il coraggio dimostrato, ma non le ha risparmiato qualche tiratina di orecchie: “A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”, confessa la Gregoraci.

Tornando poi sul discorso Pretelli, conferma che non potrà mai esserci nessuna storia tra loro una volta che anche il ragazzo abbandonerà la Casa, ma allo stesso tempo non sa se conoscendolo fuori da quel contesto, tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa. Intanto anche Pierpaolo sembra essersene fatto una ragione e sta affrontando il gioco con uno spirito tutto nuovo!

Infine si dimostra molto delusa dal comportamento tenuto da alcune sue amiche che le avrebbero parlato alle spalle dicendo cose, peraltro, non vere quando lei non poteva nemmeno difendersi: “Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo e adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro”.