Il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte ha rilasciato una intervista nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In questa circostanza Rocco Casalino presenta la sua autobiografia intitolata “Il Portavoce – La mia storia” editto da Piemme, ove parla sia della sua avventura televisiva che in politica.

Nella sua intervista nel salotto della Toffanin però Casalino si concentra più sulla sua sfera privata, raccontando alcuni dettagli sulla storia d’amore con il cubano Josè Carlos Alvarez: “Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme”.

Rocco Casalino chiarisce sulla pillola dell’eterosessualità

In questi giorni hanno fatto molto scalpore le sue dichiarazioni rilasciate a “La Repubblica” ove dichiara che prenderebbe subito una pillola per diventare etero. Successivamente aggiunge di aver vissuto con molta difficoltà la sua sfera privata ed è convinto che se fosse stato etero avrebbe trovato immediatamente il grande amore della sua vita.

Nella sua intervista da “Verissimo” però ci ha tenuto a chiarire le sue dichiarazioni rilasciate sul quotidiano: “La storia della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere la storia perfetta. La questione della pillola l’ho detta quando io e Josè stavamo passando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più”.

Rocco Casalino e il Grande Fratello

Casalino viene ricordato soprattutto per la sua esperienza nella prima edizione del “GF”, ai tempi condotto da Daria Bignardi, con la partecipazione di Marco Liorni. Nonostante non sia riuscito neanche ad arrivare alla puntata finale (vinta poi da Cristina Plevani) ottiene un enorme successo da questa esperienza televisiva.

Nelle varie interviste rilasciate negli ultimi anni non ha mai dimenticato la sua avventura al “Grande Fratello”, dichiarando di aver passato un bel periodo nella casa. A “Striscia la notizia” però smentisce categoricamente una sua possibile partecipazione in una futura edizione dedicata ai vip.

Intanto, sempre da Silvia Toffanin, chiarisce i motivi dietro alla sua presenza nel reality show: “Il Grande Fratello l’ho visto come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldini e, infatti, i famosi gettoni d’oro vinti con il reality li ho cambiati e così ho pagato il debito di mia madre“.