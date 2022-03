Katia Ricciarelli è stata tra le concorrenti più discusse della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’artista infatti, a causa di alcuni scivoloni ritenuti imperdonabili dalla maggior parte dei fan della trasmissione, ha ricevuto numerose critiche nei suoi confronti.

Nonostante questo, anche a causa di non essere mai andata al televoto, è arrivata a un passo dal conquistarsi la diretta finale. Alla fine, proprio durante l’ultima nomination, chiede ai fan di essere eliminata di sua spontanea volontà, venendo accontentata con una bella percentuale.

L’intervista rilasciata da Katia Ricciarelli

Come per ogni concorrente del “GF Vip 6”, Katia Ricciarelli ha rilasciato una lunga intervista a “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Qui ovviamente parla della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, non tirandosi indietro però di svelare alcuni dettagli sulla sua sfera privata.

“Mi sono divertita come una pazza al GF Vip. Sono tornata una ragazzina, poi ci sono state delle cose che non mi sono piaciute“ afferma Katia Ricciarelli come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” per poi respingere immediatamente le accuse di razzismo: “La cosa che mi ha ferito di più è stata senza ombra di dubbio quando mi hanno dato della razzista. Non lo sono nel modo più assoluto. Non serve nemmeno che vi dica chi mi ha accusato di questa cosa perché lo sapete tutti. Io non posso accettare che mi si dica che sono razzista”.

Parlando invece della sua assenza negli studi del “Grande Fratello Vip”, esclude immediatamente che abbia litigato con Alfonso Signorini, considerandolo tra l’altro un suo amico e una persona intelligente, ma rivela di aver avuto in quel periodo il Covid-19.

Il rapporto con Pippo Baudo e la presunta nuova fiamma

Sul suo passato, ammette che molto probabilmente Baudo non ha apprezzato la sua partecipazione al “GF Vip”: “Non credo che Pippo Baudo fosse tanto d’accordo con la mia partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. In effetti, da quando sono uscita, non l’ho ancora sentito”.

La soprano, come dichiarato nella casa, conferma nuovamente che effettivamente esiste un uomo nella sua vita, ma al momento sembra spaventata di fare il grande passo e di sposarsi nuovamente poiché è molto difficile trovare una persona pronta a condividere il suo pensiero.