Verissimo, Jeremias Rodriguez: "Fabrizio Corona è intelligente ma non ha capito nulla"

Jeremias Rodriguez è uno degli ultimi eliminati de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La sua esperienza, durata circa un mese, non è passata inosservata ai fan della trasmissione. Il fratello di Belen, infatti, ha fatto parlare di se sia per la sua storia d’amore con Soleil Sorge che per le liti con gli altri naufraghi.

Il ragazzo tuttavia ha stretto un particolare rapporto d’amicizia con l’ex componente dei Pooh, Riccardo Fogli. Nella sua ultima intervista da “Verissimo“, l’argentino prende le difese proprio del cantante, dichiarando che Fabrizio Corona non avrebbe imparato nulla del suo passato. In seguito, dice la sua anche sul rapporto con Soleil Sorge.

L’intervista a Jeremias Rodriguez

Queste sono le parole rilasciate dall’argentino sul video rilasciato da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli: “Stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. […] Quando sono tornato qui ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo. Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente”.

Jeremias Rodriguez ha mostrato più volte la sua vicinanza a Riccardo Fogli. Per esempio, nella giornata dell’11 marzo, pubblica un post sul suo profilo Instagram mentre si scambia un abbraccio con lui. Durante la sua intervista a Silvia Toffanin, ammette di aver legato molto con lui, per questo motivo, lo chiama affettuosamente “nonno”, poiché sono figure che gli mancano nella vita.

Infine, dice la sua sul rapporto con Soleil Sorge: “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”.