Verissimo, Jeremias Rodriguez conferma le voci su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: "Sono ritornati insieme"

In queste settimane non si parla altro del riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da parte dei diretti interessati c’è un grande silenzio su un loro possibile ritorno di fiamma, ma le ultime immagini pubblicati su svariati settimanali e gli indizi che circolano sul web sembrano confermare le voci.

L’ufficialità arriva anche da parte di Jeremias Rodriguez. L’ex naufrago ha rilasciato un’intervista, insieme alla sua fidanzata Soleil Sorge, nella trasmissione “Verissimo“, in onda oggi su Canale 5. Oltre a parlare de “L’Isola dei Famosi” e del suo rapporto con l’italo americana, fa delle dichiarazioni importanti anche su Belen e Stefano De Martino.

Le parole di Jeremias Rodriguez

Ormai è ufficiale, Stefano De Martino e Belen sono di nuovo una coppia: “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.

Ma ovviamente, Jeremias parla anche della sua conoscenza con Soleil Sorge: “La ringrazio molto, l’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa. Poi, non sembra ma lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima”. L’italo americana invece ammette che tra i due è nata subito una forte complicità”.

Entrambi però hanno avuto diversi grattacapi durante la loro esperienza a “L’Isola dei Famosi“. Oltre da Riccardo Fogli, i due piccioncini sono stati totalmente ignorati e isolati dal gruppo. Addirittura Marina La Rosa, anche lei intervistata in questa puntata di Verissimo, ha evitato di salutarli.

Soleil Sorge si rivela molto delusa dal comportamento mostrato dall’ex gieffina, poiché credendo alla solidarietà tra donne, pensava che dopo la loro esperienza in Honduras il suo rancore sarebbe finito.