Verissimo: Irama parla bene di Giulia De Lellis, ma pochi giorni dopo si separano

Nell’ultima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, viene intervistato Irama, conosciuto soprattutto per aver vinto la diciassettesima edizione di “Amici“. L’intervista, come anticipato dalla conduttrice, è stata rilasciata prima della sua separazione con Giulia De Lellis.

Per la prima volta il cantante aveva raccontato in televisione della sua relazione con l’influencer. Parla nel miglior modo possibile di Giulia De Lellis, anche se i due hanno ufficializzato la loro separazione dopo pochi giorni dall’intervista. Silvia Toffanin anticipa che è stato scelto di mandare in onda lo stesso questa clip poiché ci sono dei dettagli che spiegano il motivo dietro alla loro rottura.

L’intervista a Irama

In primis, Silvia Toffanin annuncia la separazione del cantante con Giulia De Lellis leggendo il suo post su Instagram: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.

Successivamente, la conduttrice manda in onda proprio la vecchia intervista di Irama, in cui si esprime con termini lusinghieri della sua ex fidanzata: “Con Giulia va tutto bene. Siamo due ragazzi giovani, e va tutto bene. Si sta sempre meglio con una donna affianco. Le donne ci aiutano in tutto, senza le donne io sarei un casino”.

Il cantante è stato pescato dalla rivista “Spy“, ideata da Alfonso Signorini, in Francia in compagnia di Victoria Stella Doritou, l’ex ragazza del tronista Andrea Zelletta. Un viaggio di cui, secondo sempre il settimanale, Giulia De Lellis non era a conoscenza. Ma anche lei è stata avvistata nello stesso hotel di Andrea Damante.