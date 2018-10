Verissimo, Ilary Blasi toglie ogni dubbio e svela: "Non ho tagliato i capelli, indosso una parrucca”

Dopo giorni di dubbi e perplessità sul nuovo look di Ilary Blasi sfoggiato sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 3 oggi sabato 13 ottobre 2018 ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha svelato la verità sui suoi capelli corti. Pare infatti che non siano stati tagliati in quanto trattasi di una parrucca come avevano immaginato alcuni utenti sui social.

Ilary infatti ha spiegato che tale scelta è stata fatta soprattutto per stupire in vista della nuova avventura del Grande Fratello Vip 3: “In America si usano molto le parrucche per cambiare aspetto senza rovinare i capelli. Anche mia nonna negli anni Cinquanta lo faceva. Mi piaceva questa idea e ho deciso di indossare pure io una parrucca” ha infatti confessato Ilary.

Sembra però che le critiche mosse sul suo conto non abbiano scalfito il sorriso della signora Totti visto che la stessa ha ammesso di non badare moltissimo ai commenti negativi che le persone tendono a rivolgerle. “Sono molto aperta alle critiche, in fondo faccio spettacolo. Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano vuole vedere qualcosa di diverso” ha chiosato Ilary all’amica Toffanin.

La conduttrice romana, oltre a parlare del suo look ha anche voluto dire la sua sull’entrata molto criticata e polemizzata di Lory Del Santo al reality ribadendo la sua idea che ognuno reagisce al dolore a modo suo. Da conduttrice ha potuto avere l’opportunità di seguire i vari concorrenti sin dall’inizio e la stessa ha ammesso di essere molto fortunata in quanto è sempre stata una grande fan del Grande Fratello e non si è mai persa un’edizione.

Per quanto riguarda la sua famiglia e la vita privata, Ilary è stata categorica: non vuole assolutamente avere un altro figlio nonostante suo marito Francesco abbia palesato il desiderio di avere una famiglia allargata composta da cinque bambini. “Tre figli è un buon compromesso” ha infatti concluso Ilary.