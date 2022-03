Intervistata nei salotti di “Verissimo”, Ilary Blasi ha parlato sia della sua nuova avventura a “L’isola dei famosi”, il reality che prende il via questa sera su Canale 5 con in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti, e della sua presunta separazione con Francesco Totti.

Proprio in merito alla sua crisi con l’ex capitano della Roma, la conduttrice si è voluta sfogare in maniera decisa. Ha infatti accusato i giornalisti di esserci accaniti in maniera fin troppo esagerata su di lei e sulla propria famiglia, sottolineando di non voler dare nessuna spiegazione tranne che ai loro figli.

Ilary Blasi sbotta dopo le ultime voci sulla propria vita privata

“Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti, sono uscite queste notizie, queste illazioni” ha affermato con una certa delusione Ilary: “Dove si fa più succoso però è quando si accosta e si dà un nome e un cognome e un volto. Così sembra più veritiero. È stato un accanimento mediatico, durato tre giorni e poi si è cominciato ad affievolire”.

Si ritiene poi delusa che quotidiani e siti importanti hanno dato una notizia come se fosse certa: “Hanno fatto una figura di mer*a”. Smentisce così di conoscere l’attore Luca Marinelli, il presunto amante di Ilary Blasi, mentre Francesco Totti avrebbe conosciuto Noemi allo stadio (ove tra l’altro si trovava insieme al figlio) e si sarebbe fatto una semplice foto con lei, come gli capita spesso nella vita di tutti i giorni.

Continuando a parlare di questa fotografia, dichiara che sarebbe stata scattata nella giornata del 5 febbraio, precisamente durante la partita tra Roma e Genoa finita 0-0, mentre il caso mediatico è scoppiato intorno al 21 dello stesso mese, quindi un lasso di tempo di 15 giorni.

Infine Ilary dichiara di esserci rimasta male soprattutto per la sua famiglia, ma nonostante questo vuole continuare ad andare avanti provando a ignorare le voci: “A mia mamma ho detto che erano le solite fake news, anche se è stato veramente schifoso. Ma ora non vogliamo badare troppo alle chiacchiere, in attesa della prossima. Io non sono forte, ma molto attenta e intelligente”.