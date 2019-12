Verissimo, Ilaria D’Amico parla di aborto: "Mia madre non mi voleva. Buffon aveva bisogno di essere amato"

La giornalista sportiva Ilaria D’Amico è stata ospite del famoso salotto del gossip “Verissimo” diretto e condotto dalla celebre presentatrice Silvia Toffanin, attuale compagna di Piersilvio Berlusconi. La D’Amico ha avuto modo di raccontare la sua vita privata, la sua relazione con Buffon e delle immense difficoltà nate dalla relazione iniziale tra i due.

Non solo di relazione sentimentale, ma anche del suo passato si è avuto modo di raccontare, Ilaria infatti ha svelato che ha rischiato anche di non nascere, dovuto alla ponderazione della decisione, da parte della madre, di abortire. A tal proposito infatti la D’Amico racconta: “Io sono qui perché mia mamma, che veniva da un rapporto matrimoniale molto conflittuale, non voleva un secondo figlio.“

Nel 2010 la D’amico divenne a sua volta madre del suo primo figlio Pietro, avuto dal suo ex compagno, prima della relazione con il famoso portiere della nazionale; numerose sono state le rinunce e le gioie che gli ha procurato la gravidanza, infatti si racconta: “Diventare mamma è una catarsi, non si è più quelli di prima. Quando penso alla vita che avevo mi chiedo come facessi a sentirmi piena, ho sentito la mancanza del programma che avevo creato “Exit” “.

La relazione con il suo ex compagno Rocco è terminata poco dopo la nascita di Pietro, ma nonostante questo la donna afferma di essere rimasti in ottimi rapporti, infatti si dichiara di essere una grande amica di Rocco, ma non compagni nel matrimonio. In seguito è arrivato Buffon, in una situazione sentimentale, racconta la D’Amico, disastrata da entrambe le parti.

Entrambi infatti avevano molto bisogno di un amore con la quale potersi sfogare, una persona con cui ricevere e allo stesso tempo dare amore, e tra Buffon e Ilaria, tutto questo è divenuto realtà. Ovviamente non privo di conseguenze, infatti all’epoca divenne un vero scandalo questo fidanzamento tra Buffon e la D’Amico; in molti reputavano la giornalista sportiva una “rovina famiglie”, infatti i due personaggi hanno preferito isolarsi da tutto e da tutti, senza leggere cosa scrivevano le principali testate giornalistiche, cercando di creare meno notizia possibile. In ultimo la ragazza lancia un appello al pubblico ai fini di una donazione, dove afferma: “Vi chiedo di donare al 45580 fino a domani. Si tratta di un progetto concreto per illuminare gli occhi dei bambini e dei loro genitori.“