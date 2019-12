"Verissimo": Ilaria D’Amico parla della relazione con Buffon e tira in ballo la Seredova

La conduttrice romana Ilaria D’Amico, sabato 7 dicembre, è stata ospite da Silvia Toffanin nel suo programma pomeridiano Verissimo; è proprio diurante un’intervista che, seppur non facendo nomi, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa pensando ad Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon. Quest’ultima, come sempre, ha scelto di non rispondere alla provocazione mantenendo il solito distacco elegante.

Il portiere della nazionale, considerato tra i più forti di tutti i tempi, e la modella ceca sono stati insieme fino al 2014, fino all’arrivo della D’Amico. Quest’ultima ha raccontato del primo incontro con l’attuale compagno, dal quale ha avuto il figlio Leopoldo Mattia: “Ci siamo incontrati perché eravamo reduci dalla stessa situazione emotiva, di sofferenze, di crisi profonde nella nostra vita di relazione, che non avremmo mai voluto“.

La romana continua difendendo il suo amore e spiegando che, durante il suo primo incontro con Buffon, durante una serata di beneficenza, il portiere non era felice con Alena Seredova. Una stoccata alla modella e dirigente sportiva che ha voluto, ancora una volta, sottolineare la profonda insofferenza verso l’etichetta di rovinafamiglie.

La Seredova si è chiusa in un elegante silenzio ma, d’altronde, aveva già parlato abbondantemente dell’ex marito da Caterina Balivo, nella trasmissione pomeridiana Vieni da Me. In quella occasione, la donna, aveva ricordato di aver scoperto del tradimento ascoltando la radio. Ad oggi, comunque, i due ex coniugi hanno ritrovato un rapporto di amicizia ed armonia, sia per amore dei figli David Lee e Louis Thomas sia per un rispetto reciproco.

Alena, inoltre, aveva raccontato di aver elaborato il tradimento riuscendo addirittura a ricavarne del buono: adesso, infatti, si considera una persona migliore, in grado di dare il giusto peso alle cose. Entrambi gli ex, quindi, sono andati avanti con la propria vita creandosi una nuova famiglia che, seppur in modo meno ordinario, ha trovato un equilibrio.