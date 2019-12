"Verissimo", Ilaria D’Amico mette in forte difficoltà Silvia Toffanin

Ilaria D’Amico è stata ospite a “Verissimo“. Il rotocalco di canale 5, condotto da Silvia Toffanin, la quale intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo, ha visto durante la messa in onda dell’ultima puntata, l’ospitata della giornalista sportiva. Nonostante fosse la prima volta a “Verissimo”, la D’Amico ha messo a più riprese in difficoltà Silvia Toffanin.

Naturalmente il discorso non poteva non cadere su Gigi Buffon, portiere della Juventus al quale la D’Amico è ormai legata da diversi anni e con il quale ha un figlio, Leopoldo Mattia. Buffon e la D’Amico hanno intrapreso una relazione quando lui era ancora sposato con Alena Seredova, dalla quale ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee.

Durante la chiacchierata con la Toffanin, Ilaria si è raccontata a tutto tondo e quando è stato toccato l’argomento matrimonio ha messo in imbarazzo la Toffanin, la quale vive ormai da anni una storia con Pier Silvio Berlusconi, dal quale ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La D’Amico infatti ha rubato la scena e ha chiesto a Silvia: “Tu come immagineresti la proposta di matrimonio? Non solo la mia ma anche la tua…“.

La Toffanin ha fatto finta di non sentire e ha sorvolato la cosa andando avanti con l’intervista. Ma la D’Amico ha proseguito imperterrita dichiarando: “Pier Silvio hai preso appunti?” e l’ la Toffanin, ancora una volta visibilmente in imbarazzo, ha replicato: “Ah furbetta…“. Insomma la D’Amico non ha perso occasione per creare disagio nella sua collega.

Berlusconi e la Toffanin a più riprese hanno dichiarato di stare bene così e che non c’è bisogno del matrimonio per sentirsi amata, aveva dichiarato lei in un’intervista. E chissà che le parole della D’Amico non abbiano per davvero smosso qualcosa in questa coppia, la quale così facendo si deciderà a compiere il grande passo.