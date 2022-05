Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stato sempre tra i più discussi all’interno del programma di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I due, nonostante i numerosi litigi, hanno provato più volte a riavvicinarsi senza però riuscire a legare completamente.

Ida, intervistata recentemente nei salottini di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, ha espresso nuovamente i suoi sentimenti per Riccardo: “Con lui è stato un colpo di fulmine, non ho mai sofferto per amore così tanto come con lui. Il mio sentimento è cresciuto giorno dopo giorno”.

Alla fatidica domanda della conduttrice su cosa prova per Riccardo, la dama non ha dubbi: “Non è amore quello che provo oggi per lui, ma è un amore immenso. Poi il sentimento è iniziato a crescere, crescere è diventato sempre più grande. Riccardo? Non so cosa provi lui, è molto orgoglioso, però penso sia innamorato”.

Il passato di Ida Platano

Nella sua chiacchierata negli studi di Canale 5, Ida parla anche del suo passato piuttosto difficile: “Ero una bambina timida. Ho dovuto fare anche da mammina ai miei sei fratelli. Sono andata a lavorare presto, a 13 anni. Sono stata bambina troppo poco”.

Parla poi del suo primo matrimonio, avvenuto alla tenera età di 18 anni, ricordando come sia stata costretta dal padre perché lui non concepiva la convivenza. Rivela di essere praticamente cresciuta con il primo marito, sottolineando però che l’amore vero lo ha conosciuto solamente successivamente e non con lui.

Infine parla del figlio Samuele, avuto dopo la relazione con il primo marito: “Io dico sempre che l’unica cosa buona che ho fatto nella vita è mio figlio. Lui ha cambiato la mia vita in meglio. Ho fatto degli errori, mi dedicavo tanto al mio lavoro, non do le colpe al mio ex se è andata così. Samuele non vede il papà. Questa cosa mi ha fatto stare male, ma lui non l’ha mai conosciuto”.