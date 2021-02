"Verissimo", Giulia Salemi confessa di aver subito violenze dal suo ex: "Mi ha dato uno schiaffo"

Anche l’influencer Giulia Salemi è uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip“. La ragazza, sin dal primo momento che aveva varcato quella porta rossa della villa di Cinecittà, aveva generato forti tensioni con i ragazzi già presenti nella casa. Litigi e incomprensioni nate per esempio con Tommaso Zorzi, che a più riprese ha attaccato la ragazzo per poi fare pace in seguito.

Non solo dissapori, ma pare che la Salemi abbia anche ritrovato l’amore nella casa. All’uscita di Elisabetta Gregoraci infatti, la Salemi si era molto avvicinata a Pierpaolo Pretelli, tanto che nel giro di poche settimane i due avevano anche sugellato il loro amore con un bacio. Oggi la ragazza sta aspettando la fine del reality per poter riabbracciare il suo Pretelli, ma intanto prosegue la sua vita, concedendo tutta una serie di interviste televisive.

La confessione di Giulia sul suo ex

Così come tutti i precedenti eliminati dalla casa, anche l’influencer è stata infatti ospite del salotto del gossip di Silvia Toffanin “Verissimo“. La Toffanin ha dato ampio spazio alla ragazza, raccontando della sua storia d’amore con Pierpaolo, ma anche di un argomento che la Salemi non affronta con il sorriso sulle labbra, ovvero quello del suo ex fidanzato.

Una relazione amorosa consumata in maniera contorta, tanto da diventare tossica in pochissimo tempo. Ecco infatti cosa ha dichiarato Giulia a proposito del suo ex fidanzato: “Una volta un mio ex fidanzato mi ha dato uno schiaffo. La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà. Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta e allettante ma poi con l’alcol si trasformava“.

Sembra dunque che l’ex gieffina abbia anche subito violenze da parte del suo ex, ma che per fortuna oggi la Salemi può raccontare con una rinnovata consapevolezza, dato che il suo cuore oggi appartiene a Pretelli. Non resta dunque che attendere la fine dello show per poter vedere i due di nuovo insieme.