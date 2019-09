Verissimo, Giulia De Lellis racconta come ha scoperto i tradimenti di Andrea Damante

Inizio di stagione scoppientante per il talk show “Verissimo” che ha visto come ospite della prima puntata, dopo la celebre showgirl Antonella Clerici ed il vincitore di “Amici” Alberto Urso, anche la popolare influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis, che nel salotto di Silvia Toffanin è tornata a parlare della sua vita sentimentale e dei tradimenti di Andrea Damante.

La storia d’amore tra Giulia e Andrea aveva fatto sognare in tanti, ma molto spesso le cose non vanno come ce lo eravamo immaginato, cosa che è stata anche per l’influencer, che ha dovuto scontrarsi con una brutta realtà, cioè quella del tradimento; un dolore, che dopo tanta sofferenza e fatica è riuscita a rielaborare, tanto da averci scritto un libro e voltare pagina grazie all’incontro con il campione di motociclismo Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis rivela come ha scoperto il tradimento di Andrea Damante

Come raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, e citato anche nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza“, Giulia ha scoperto del tradimento di Andrea per caso, accendendo il pc e trovando delle cose poco chiare, che l’hanno portata ad indagare e scoprire una verità sconcertante.

Al tradimento fisico, si sono aggiunte anche delle parole che alla De Lellis non sono proprio piaciute; Giulia ricorda ancora le strane e contrastanti emozioni provate durante quel triste momento, dalla strana sensazione di calore, ai brividi di freddo, a cui si aggiungeva una difficoltà respiratoria.

Mentre il suo corpo mandava dei segnali precisi, in Giulia cresceva il desiderio di vendetta, che ha consumato mettendo sotto sopra casa di Andrea, distruggendo i suoi preziosi abiti, rovinando le sue scarpe alla moda; azioni che ha fatto, ma che con il senno del poi e della lucidità non riarebbe perché sbagliate, ecco perché la De Lellis ha chiesto scusa a tutti per il suo comportamento.

Andrea ha cercato di recuperare e riconquistare Giulia, ma la cosa non ha funzionato così la De Lellis ha deciso di chiudere deinitivamente con il dee-jay. Nel corso dell’intervista a Verissimo non sono mancati momenti di leggerezza, che ormai sono diventati cult e stanno spopolando nel web, come la battuta di Silvia Toffanin all’influencer: “L’hai letto il tuo libro?“.

Nel frattempo Andrea Damante ha condiviso un post su Instagram, che ha più l’aria di una piccata risposta alla De Lellis, dove si legge: “Amarti vuol dire essere al supermercato e pensare questo gli piace e glielo prendo“.