"Verissimo": Giorgia Palmas e Filippo Magnini raccontano la proposta di matrimonio

Giorgia Palmas è una conduttrice televisiva e showgirl diventata famosa grazie alla sua partecipazione come velina, insieme alla bionda Elena Barolo, al telegiornale satirico di Canale 5 “Striscia la notizia” dall’edizione 2002/2003 all’edizione 2003/2004. In questo momento Giorgia è impegnata lavorativamente nella conduzione del programma televisivo dedicato alla squadra rossonera “Matchday” in onda su Milan Tv.

Da marzo 2018 l’ex velina è fidanzata con il nuotatore ed ex fidanzato di Federica Pellegrini Filippo Magnini. Per la coppia questo è stato sicuramente un Natale indimenticabile, la notte della vigilia di Natale infatti il bel nuotatore ha infatti chiesto alla sua dolce metà di diventare sua moglie. La coppia è stata ospite dell’ultima puntata, andata in onda sabato 11 gennaio, del programma televisivo condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” ed attraverso una lunga intervista ha rivelato alcuni dettagli della romantica proposta di matrimonio.

Il matrimonio tra i due avverrà il prossimo marzo e Giorgia ha confessato di essere rimasta senza parole per la sorpresa realizzata dal fidanzato che l’ha bendata e portata nella loro futura casa, queste le sue parole: ” Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa! […] Mi sono inginocchiata anche io e ho detto sì. È stato uno degli inizi più belli della mia vita”.

Giorgia ha inoltre parlato di come Filippo sia da subito riuscito a creare un legame anche la figlia Sofia (nata dalla sua precedente relazione sentimentale con il calciatore Davide Bombardini), queste le sue parole: “Sofia è rimasta sorpresa anche lei ed è stata felicissima, ci siamo abbracciati tutti e tre, è stato un momento bellissimo”.

Filippo ha rivelato di aver deciso di fare la proposta alla sua Giorgia nella nuova casa per far sì che in quel luogo ci fosse custodito questo primo romantico ricordo. Il nuotatore per l’occasione ha infatti addobbato la sala in tema natalizio e appeso sugli alberi di Natale foto raffiguranti la loro famiglia.