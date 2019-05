Verissimo, Giordana Angi nel salotto di Silvia Toffanin. Rudy Zerbi la attacca ancora

Nel corso dell’ultima puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin “Verissimo” è intervenuta anche Giordana Angi, l’allieva della scuola di talenti di Maria De Filippi “Amici”, l’italo-francese acerrima nemica di Tish, ma anche bersaglio preferito da Rudy Zerbi, che trova ogni occasione per criticare e mettere in difficoltà il giovane talento.

Anche nel salotto di Silvia Toffanin, Giordana ha mostrato il suo carattere schivo e riservato, non volendo parlare molto della sua vita privata, un passato doloroso che ha segnato profondamento l’anima della cantante, che vanta al suo attivo anche una collaborazione con il celebre artista italiano Tiziano Ferro.

Il difficile passato di Giordana

Maria De Filippi, ospite del salotto di Silvia Toffanin, è stata chiamata in causa dalla conduttrice di “Verissimo” per sapere se Giordana è davvero così timida, quesito a cui la moglie di Maurizio Costanzo ha replicato dicendo: “Ormai con me no, non è timida, lei prende le misure in tutte le cose, quindi prende le misure di chi ha di fronte, di come porsi: è una ragazza intelligente“.

Oltre che intelligente, Giordana ha dimostrato anche di avere una grande sensibilità ed un carattere forte, oltre che un talento innato, come lo hanno anche gli altri ragazzi che sono giunti in semifinale. Dopo cinque tentativi andati a vuoto, finalmente Giordana ha realizzato il sogno della sua vita, cioè quello di partecipare all’ambita scuola di “Amici”, un trampolino di lancio, una fucina di talenti che ha sfornato in passato nomi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta e tanti altri.

Riguardo il suo difficile passato la Angi ha dichiarato: “A forza di schiaffi, chiamiamoli così, ti fortifichi, impari e il dolore ti fortifica. Mi proteggo. Sembro forte ma sono soprattutto fragile“. La storia di Giordana è stata segnata oltre che dal divorzio dei genitori quando era piccola, anche da continui spostamenti, circa 18.

Nel corso dell’intervista si è tornati a parlare anche della libertà in amore, infatti a tal proposito Giordana tiene a precisare che non ci possono essere limiti e distinzioni riguardo alle persone da amare, la cosa che le fa più paura è la guerra e non certo l’amore.

Dopo questa parentesi, Silvia Toffanin è passata a parlare del percorso fatto da Giordana nella scuola di Amici, dove non sono mancati i battibecchi con Rudy Zerbi, anche lui a Verissimo, cche ha tenuto a precisare che in svariate occasioni ha fatto i complimenti alla ragazza per le sue qualità artistiche, anche se è sempre pronta a far polemica.