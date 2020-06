"Verissimo", Gemma Galgani racconta le sue sofferenze e la paura della solitudine

Oramai è la protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi; da quella prima volta in cui è apparsa nel format, è diventata oggi una vera icona del trono over, divenuta famosa anche per i litigi continui con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Si parla di Gemma Galgani; tante sono le persone che seguono con forte interesse la donna, ora come non mai, in quanto ha iniziato una relazione con una ragazzo, assistente di bordo, più giovane di lei di 45 anni, Nicola Vivarelli, in arte Sirius.

La Galgani è stata di recente ospite al noto salotto del gossip di Silvia Toffanin “Verissimo“, dove ha rivelato le sue paure, parte del suo passato e soprattutto le sue sofferenze. Gemma infatti racconta che all’epoca della dipartita della madre aveva sofferto come non mai, una perdita incolmabile, in quanto era molto giovane ai tempi, tanto che furono le sue sorelle più grandi a prendersi cura di lei.

La Galgani infatti racconta: “Lei ci ha lasciato l’eredità di curarci per il prossimo […] ci ha insegnato l’altruismo, perché scelse di fare un’operazione sperimentale per il bene della scienza, firmando da sola la liberatoria“. Fu Anna, sua sorella maggiore, a prendersi cura di lei e fu la stessa sorella che dopo molti anni le fece conoscere il famoso dating show “Uomini e Donne”, proprio nel tentativo di trovare il vero amore.

Infatti Gemma, durante la confessione fatta a Silvia, aggiunge: “Lei e la mia sorella più piccola erano preoccupate per la mia solitudine. Alla nostra età” – ha ammesso la dama torinese di “Uomini e donne” – “la solitudine diventa difficile, manca una carezza quando torni a casa la sera“.

Sono passati circa dieci anni dalla prima apparizione in tv di Gemma ed anche se non ha ancora trovato la sua vera anima gemella, in grado di amarla per tutta la vita, ha comunque raggiunto un discreto successo in tv, tanto da acquisire anche una notevole notorietà al di fuori del programma. Non resta che attendere lo svolgersi della relazione con Sirius e scoprire se Gemma ha realmente intenzione di iniziare una storia d’amore con il ragazzo.